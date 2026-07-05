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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (5 Temmuz - 6 Temmuz)

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (5 Temmuz - 6 Temmuz)

5.07.2026 01:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (5 Temmuz - 6 Temmuz)

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 5 Temmuz akşamı ve 6 Temmuz'un erken saatlerinde oynanacak toplam 2 maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 16 turunda pazar akşamı ve pazartesi sabahı oynanacak 2 maçla sürecek.

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Brezilya, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 23:00'te Norveç ile karşılaşacak. MetLife Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03:00'te Meksika ile karşılaşacak. Azteca Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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