Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (5 Temmuz - 6 Temmuz)

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 16 turunda pazar akşamı ve pazartesi sabahı oynanacak 2 maçla sürecek.
BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?
Brezilya, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 23:00'te Norveç ile karşılaşacak. MetLife Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03:00'te Meksika ile karşılaşacak. Azteca Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.