Festivalin açılışı Kedi Sahne Sanatları’nın hazırladığı “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” ile yapıldı. Festival kapsamında bugün saat 21.00’de “Tamamla Bizi Ey Aşk” adlı oyun Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Saat 21.00’de sahnelenecek oyunların davetiyeleri, oyunun sahneleneceği gün 14.00-18.30 arasında Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.
Açık havada tiyatro keyfi
Kadıköy Belediyesi’nin 17 yıldır düzenlediği tiyatro festivali, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katılımı ile başladı. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen festival kapsamında 14 oyun seyirciyle buluşacak.
Yayınlanma tarihi: 3 Temmuz 2019 Çarşamba, 01:32