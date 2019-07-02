Açık havada tiyatro keyfi

Festivalin açılışı Kedi Sahne Sanatları’nın hazırladığı “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” ile yapıldı. Festival kapsamında bugün saat 21.00’de “Tamamla Bizi Ey Aşk” adlı oyun Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Saat 21.00’de sahnelenecek oyunların davetiyeleri, oyunun sahneleneceği gün 14.00-18.30 arasında Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.