Metal müziğe doydular

2014 yılında ilki gerçekleşen ve bugüne kadar aralarında Megadeth, Korn, Amon Amarth, Apocalyptica gibi grupların da bulunduğu onlarca yabancı ve yerli gruba ev sahipliği yapan Rock Off’un bu seneki konukları Opeth, Ensiferum, Pentagram, Black Tooth, Khepra, Tec oldu. İmza ve söyleşi seansları, akustik performansların da yapıldığı Birlikte Güzel Sunar: Rock Off 2019’da gün boyunca metalseverler müziğe doydu.