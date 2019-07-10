Ödüllü oyuncuya hapis cezası

Yolcu Tiyatro oyuncularından, oyuncu ve yönetmen Ersin Umut Güler’e, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

“Kürklü Venüs” oyununun hem yönetmenliğini hem de oyunculuğunu üstlenen tiyatro sanatçısı Ersin Umut Güler’e, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 2016 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek yargılanan sanatçının cezası, 5 yıl ertelendi. Geçen yıl mayıs ayında savcılık tarafından ifadeye çağrılan Güler’e, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 ayrı dava açıldı. 25 Haziran’da ilk duruşması görülen propaganda davası, 8 Temmuz’da yapılan üçüncü duruşmayla karara bağlandı. Başarılı tiyatrocu, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz etme hazırlığında olduğunu ifade etti. Gazetemize konuşan Güler, savunma için süre istediklerini ama hâkimin 4 Temmuz’da görülen 2’nci duruşmada “Savunmanızı yapın bitirelim” dediğini söyledi. Savunmasını, 8 Temmuz’daki 3’üncü duruşmada yapan sanatçı, savcının mütalaasının savunmadan önce hazırlanmış olduğunu belirterek şunları söyledi: “Savcı, ben savunmayı yaptıktan hemen sonra mütalaa için basılı kâğıdı çıkarıp heyet başkanına verdi. Belli ki benim savunmamdan hemen önce hazırlanmıştı zaten. Hemen önce bile değil. O mütalaa benzer davalarda hep kullanılıyordur, eminim.”



‘Sözümü söylemeye devam edeceğim’

OHAL kararnamesi ile kapatılan İzmir Yenikapı Tiyatrosu oyuncularından Nazlı Masatçı’ya “Halkı askerlikten soğutmak” ve Yolcu Tiyatro oyuncularından Cenk Dost Verdi’ye sosyal medya paylaşımları yüzünden verilen hapis cezalarını hatırlatan Güler, tiyatrolar üzerinde basına yansıyan kadar yansımayan baskıların da olduğunu söyledi. Oyunların yasaklandığını; valiliklerin, müftülüklerin denetim ve engellemeriyle karşılaşıldığını vurgulayan sanatçı “Doğu turnesine çıktığında, kulisinde polis bekleyen arkadaşlarımız var. Düşünün, birazdan sahneye çıkacaksınız ve kulisinizde polis bekliyor. Basına yansımayan bir sürü soruşturma var ve bunlar artarak devam ediyor; bir baskı var ve bu artarak devam edecek. Ama bu engel değil, ben yine sahneye çıkmaya, sözümü söylemeye devam edeceğim.”

Güler, “Kürklü Venüs”teki performansıyla 6. Ekin Yazı Dostları Tiyatro Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu seçilmişti. Önceki yıl ise “Joko’nun Doğum Günü” oyunuyla yılın yönetmeni ödülünü almıştı.

‘Özgürlüğüm kısıtlandı’

Sosyal medya hesabının Jandarma İl Komutanlığı tarafından incelendiğini ve 11 yıldır kullandığı hesaptan, tek bir paylaşımın tek bir kelimesi cımbızlanarak suç üretildiğini anlatan Güler, yapılan paylaşımın normal koşulların olduğu bir ülkede, baskının bu kadar çok olmadığı bir süreçte dava konusu edilmeyeceğini söyledi. 10 işgünü içerisinde, hızlandırılmış bir dava örneği olarak 3 duruşmada karar verildiğini belirten sanatçı, “Bu kadar hızlı karara bağlayarak, 5 yıl süreyle özgürlüğümü kısıtladılar; ama hep göğüs germek zorundayız, yoksa bugünleri de arayacağız” dedi. Baskılara rağmen yeni sezon için oyun hazırlıklarını da sürdüren Güler, Cenk Dost Verdi’nin de yer aldığı ve cezaevinde olduğu için sahnelenemeyen “Joko’nun Doğum Günü” oyununun da, ekim ayında tekrar sahnede olacağının müjdesini verdi. Ersin Umut Güler’in “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın 2’nci duruşması ise, ekim ayında Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.