"Kural hatası VAR!"

Trabzonspor yönetimi itirazda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2020 Pazartesi, 15:48

Trabzonspor yönetimi itirazda bulunuyor. 1-1 biten Gaziantep FK deplasmanındaki maçta hakem Halis Özkahya'ya tepki gösteren Trabzonspor, hakemin gösterdiği süreyi oynatmadığını öne sürdü.

İlan edilen zamanıdan önce maçı bitirdiği iddiasıyla TFF'ye başvuran Trabzonspor yönetimi maçın tekrar edilmesini istedi.


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