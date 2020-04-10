Kuşadası bandosu çocuklar için çaldı
Kuşadası Belediye Bandosu, salgın nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini düzeltmek için mahalleleri dolaşmaya devam ediyor.
Temelleri 1920’li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan tarihi bando, bu kez 20 yaş altı gençler ve çocuklariçin performans sergiledi.Balkona çıkan çocuklar, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla eşlik etti.
Kuşadası Belediye
Başkanı Ömer Günel, “Belediye
bandomuz, 65 yaş üzeri ve kronik
rahatsızlığı olan hemşerilerimizden
sonra bu hafta da çocuklar ve gençler
için caddeleri dolaşmaya başladı.
Böylesine güç bir ortamda hepimizin
cmorale ihtiyacı var” diye konuştu.
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