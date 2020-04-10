Kuşadası bandosu çocuklar için çaldı

10 Nisan 2020 Cuma, 08:57

Temelleri 1920’li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan tarihi bando, bu kez 20 yaş altı gençler ve çocuklariçin performans sergiledi.Balkona çıkan çocuklar, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla eşlik etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Belediye bandomuz, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan hemşerilerimizden sonra bu hafta da çocuklar ve gençler için caddeleri dolaşmaya başladı. Böylesine güç bir ortamda hepimizin cmorale ihtiyacı var” diye konuştu.

