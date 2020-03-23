Kütahyalı, "Ligler iptal edilsin" talebini korkaklık olarak değerlendirmişti
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından yandaş gazeteci Kütahyalı'nın çelişkili eski ve yeni tweetleri sosyal medyada gündem oldu.
Boşnaklara kullandığı ırkçı söylemleriyle gündeme gelen yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandıktan sonra attığı çelişkili tweet sosyal medyada gündem oldu. Kütahyalı, "Lig iptal edilsin" talebini korkaklık olarak nitelemişti.
Kütahyalı, Fatih Terim'in koronavirüsün kendini hissettirmeye başladığı dönemlerde "Lig iptal edilsin" talebini korkaklık olarak nitelemişti. Kütahyalı, Terim'in ligin ısrarla ertelenmesine ve bu konuda sitem etmesine karşılık olarak, "Galatasaray-Beşiktaş maçının ne ertelenmesi ne de seyircisiz oynanması mümkün değildir. Bir kişide çıkan koronavirüs vakasını bahane etmek korkaklıktır" sözlerini kullanmıştı.
Terim'in koronavirüs testi pozitif çıkınca da Rasim Ozan Kütahyalı, "13-14 Mart'ta koronavirüs için en önemli şeyin sosyal mesafe olduğu biliniyordu. Buna rağmen herkesin dip dibe olduğu maçlar oynatıldı" ifadelerini kullandı.
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