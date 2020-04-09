KYK borçlarına 'salgın' düzenlemesi

09 Nisan 2020 Perşembe, 09:49

KYK borçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda KYK borçlarının silineceğine dair iddialar gündemi meşgul etmiş, Erdoğan da borçların silineceğine dair sinyaller vermişti. Ancak torba yasa taslağında KYK borçlarına erteleme ve indirim maddesi yer aldı.

AKP'nin salgına ilişkin hazırladığı yeni taslakta öğrencilerin kredi borçlarını iptali talebi karşılık bulmadı.

Düzenlemeyle, öğrenci kredilerinin geri ödenmesinde TEFE (toptan eşya fiyat endeksi) yerine yurtiçi ÜFE (üretici fiyat endeksi) uygulanacak. Öğrencinin borcunu geri ödemeye başlama süresi bir yıl uzatılabilecek.

Salgın hastalık gibi durumlarda eğitime uzun süre ara verilmesi halinde yaz tatilinde telafi eğitimleri olacak.

Yine düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı, salgın süresince belediyelerin tüm vergi, sigorta primi, elektrik borçlarını ve su alacaklarını gecikme faizi ve zammı olmadan erteleyebilecek.