Libya'da 15 Türk vatandaş 46 gündür alıkonuluyor

22 Mart 2020 Pazar, 13:58

6 Ocak 2020'de Libya'nın Sirte kentini ele geçiren Hafter güçlerinin, 15 Türk işçisini alıkoyduğu kaydedildi. Kentte birlikte restoran işleten İlker Sağlık (42) ile Halil Gözel (53) ve yanlarında çalışan Nurettin Çalık, 6 Şubat'ta Hafter güçleri tarafından dükkandan alınarak alıkonuldu.

İlker Sağlık

Halil Gözel

Nurettin Çalık

Çalık'ın kuzeni Ümit Çalık, "Kuzenim için aracılık yapmaya giden bir Libyalı'yı da 6 saat içeride tutmuşlar. Libya'da tanıdığım bir Türk ustam, 'Elimizden geleni yaptık. Bunu ancak resmi kurumlar çözer' dedi. Libya'daki konsolosluk ise, 'Herhangi bir bilgiye ulaşırsak size söyleyeceğiz' diyorlar ama bizi oyalıyor gibi" ifadelerini kullandı.

İlker Sağlık'ın eski eşi Feray Uçmak, "Hafter, Türkleri topluyor. Daha ne kadar alıkoyacaklarını bilmiyoruz. Hayatlarından endişeliyiz. Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, CİMER'e yazdık ama kimse bize dönüş yapmadı" dedi. Halil Gözel'in damadı Yakup Demir ise "Tüm resmi kurumlara başvurduk. Aldığımız cevap, 'Sabredin, bekleyin.' Libya'daki konsolosluk da, 'Bizi anlayın. Hafter'i terörist ilan ettik. Bundan dolayı diplomasi yürütemiyoruz. Onları çıkarmak gibi bir durumumuz yok. Ancak 3'üncü şahıslar aracılığıyla olabilir' dediler. Ama hiçbir gelişme yok. Bizim bildiğimiz 15 kişi gözaltında. Belki çok daha fazla kişi var" diye konuştu.

'HÜKÜMET, GÜNDEME GELMESİNİ İSTEMİYOR'

Aynı lokantadan 3 kişiyle birlikte alıkonulan Yusuf Gürün'ün (32) abisi Muhsin Gürün, "Ölü mü sağ mı bilmiyoruz. Türk askerlerin, Libya'dan çıkması için, koz olarak mı kullanacaklar bilemiyoruz" dedi. Kentte restoranı olan babası Vahit Kiraz'dan (61) 5 Şubat'tan beri haber alamayan Özgür Kiraz, "Casusuluk faaliyetleri yapıyorlar diye alıyorlar. Babam 30 yıldır gider gelirdi. Bugüne kadar niye bir şey olmadı? Bingazi'deki Askeri Kuveyfiye Cezaevi'nde tutulduklarını öğrendik. Babam alındıktan beri annem hastanede yatıyor. Perişan haldeyiz. Bir hükümet yetkilisi bile aramıyor. A Haber, TRT'ye 'Niye haber yapmıyorsunuz?' diye sordum, 'Hükümet, olayın gündeme gelmesini istemiyor' dediler. Bağlantıya geçtiğim AKP kanatları ise, beni, memur olduğum için tehdit ederek, 'Hükümet, Hafter'in ayağına mı gitsin? Onları muhatap alarak onları tanımış olacağız' dediler. Bu insanlar orada ölsün mü?" diye sordu. Sirte alıkonulan işçilerden birinin isminin Doğan Kıssa (34), birinin de Hidayet olduğu öğrenildi.

'LİBYA'DA NE İŞİMİZ VAR?'

Sirte'de alıkonulduktan sonra, restoranının Libyalı ortağının devreye girmesiyle serbest bırakılan ve 16 gün önce Adana'ya dönen A. K. ise şu açıklamada bulundu: "15 Ocak'ta beni aldılar. Konsolosluk uzun bir süre benden haber alıyordu, gözaltındayken, 'gelin alın beni' dediğimde 'Nasıl gelelim?' diyorlardı. Bir şey yapamadılar. Ortağım aynı kabileden olduğu için kurtuldum. Ve ben de kendi imkanlarımla çölden kaçtım. Hükümetin; Hafter'e düşman olmasından, Ulusal Hükümeti destekleyip, Libya'ya asker göndermesinden dolayı işçiler alındı. Libya'da ne işimiz var? 2 şehit verdik, 30-40 Suriyeli paralı asker öldü. Oradaki durumu görünce ağladım." A. K. dışında aynı dönemde gözaltına alınan 2 Türk vatandaşı da daha sonra serbest bırakıldı.











