Libya’da elçilik bölgesine füze

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

İç savaşın sürdüğü Libya’nın doğusunu elinde bulunduran, General Halife Hafter liderliğindeki güçler, ramazan ayı boyunca tek taraflı ateşkes ilan etmesine rağmen saldırılarına devam ediyor. Hafter destekli Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) önceki gece Trablus’ta Türkiye ve İtalya büyükelçiliklerinin bulunduğu Zaviyat el Dahmani bölgesine grad füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda biri sivil 3 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.

İKİ AYDA 124 SİVİL ÖLDÜ

Reuters’a açıklama yapan Türk yetkilileri, füzelerin Türkiye Büyükelçiliği yakınlarındaki Yüksek Mahkeme binasına isabet ettiğini ve maddi hasar meydana getirdiğini kaydetti. İtalya Dışişleri Bakanlığı da Hafter güçlerinin saldırısını sert bir şekilde kınadı.

Açıklamada, “Ayrım gözetmeyen bu saldırılar, bütünüyle kabul edilemez ve uluslararası hukuk kurallarının, insan yaşamının aşağılandığı anlamına gelir” denildi. Yeni tip koronavirüsün yayılacağı endişesiyle birlikle insani kriz uyarılarının yapıldığı Libya’da gerilimi artıran bu son gelişme, Hafter güçlerinin geçen hafta başında yeni bir hava saldırısına başladıklarını ve Türkiye’ye ait uçakların da konuşlu olduğu Misrata Hava Üssü’nü vurduklarını açıklamasının ardından geldi. AA’nın haberine göre, son haftalarda askeri faaliyetlerine hız veren Hafter milislerinin saldırılarında nisan ayında en az 109, mayısın ilk haftasında ise 15 sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Ankara destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH), geçen yıldan bu yana Hafter güçlerinin kuşatması altındaki Trablus’ta kaybettiği mevzileri, Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının da yardımıyla yeniden kazanmıştı. Bu kazanımlar, geçen ay Libya gündemiyle Almanya’da düzenlenen Berlin Konferansı’nda ilan edilen ateşkes kararını takip eden aylarda yaşanmıştı.

UUH’DEN MİSİLLEME

Öte yandan Hafter’in bu askeri hamlesine UUH’nin yanıtı gecikmedi. Libya ordusunun sözcüsü Vatiyye Hava Üssü’nün 42 kilometre güneydoğusundaki El Mesih mevkisinde düzenlenen hava harekâtında, 15 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiğini ve 7 askeri aracın imha edildiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’ın yanı sıra Rusya tarafından desteklenen Hafter, geçen ay BM’nin garantörü olduğu “Suheyrat Anlaşması’nın hükmünü yitirdiğini” savunmuş, kendisini tek taraflı olarak “devlet başkanı” ilan etmişti. BM’nin çarşamba günü basına sızan raporunda, Rus özel güvenlik şirketi Wagner bağlantılı paralı askerlerin Hafter saflarında savaştığı iddiaları ilk kez doğrulanmıştı.