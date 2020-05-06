‘Lütfen normale dönmeyelim’

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:54

Le Monde gazetesinde yer alan ve Juliette Binoche ile astrofizikçi Aurélien Barrau’nun kaleme aldığı bildiriyi 200’ün üzerinde sanatçı, müzisyen, tiyatrocu, yönetmen, oyuncu, düşünür, bilim insanı imzaladı. Bildiride şöyle deniyor:

“Covid-19 salgını bir trajedidir. Ama bu kriz bizi asıl önemli olan şeyi anlamaya davet ediyor. Ve gördüğümüz şey çok açık: “ayarlamalar” yetersiz kalıyor. Bu aslında sistemik bir problem.



Süregiden ekolojik felaket bir meta-kriz: Dünya’daki yaşamın tükenmekte olduğu artık şüphe götürür bir şey değil, ve tüm belirtiler de doğrudan varoluşsal bir tehdidi işaret ediyor. Salgın ne kadar sert olursa olsun, küresel ekolojik bir çöküşün ölçülemeyecek denli büyük sonuçları olacaktır.



İşte bu yüzden tüm liderlere ve yurttaşlara son derece ciddi bir çağrıda bulunuyoruz: Halen yürürlükteki sürdürülebilir olmayan mantığı terk edin ve amaçlarımızı, değerlerimizi ve ekonomilerimizi elden geçirmeye söz verin.



Tüketimciliği ön plana koymak ve üretimi takıntı haline getirmek bizi hayatın (bitkilerin, hayvanların, ve çok büyük oranda insanların) gerçek değerini yadsımaya itti. Kirlilik, iklim değişikliği ve doğal bölgelerin yok edilmesi dünyayı bir kırılma noktasına sürükledi.



Bütün bu sebeplerden dolayı, bir toplumsal eşitlik politikasının acilen yeniden oluşturulması gerekliliğini de vurgulayarak, “normale dönmenin” düşünülemez bir şey olduğu kanaatindeyiz. İhtiyacımız olan radikal dönüşüm (tüm seviyelerde) cüret ve cesaret gerektiriyor. Büyük ve kararlı bir adanmışlık olmadan gerçekleştirilemeyecek. Hemen şimdi harekete geçmeliyiz. Mesele hayatta kalmak olduğu kadar onurumuzu ve anlamımızı sürdürebilmek meselesidir aynı zamanda.”



Bildiriyi imzalayanlar arasında şu isimler de bulunuyor: Pedro Almodovar, Mikhail Baryshnikov, Marion Cotillard, Alfonso Cuaron, Robert De Niro, Jacques Dubochet (Kimya dalında Nobel sahibi), Jane Fonda, Timothy Gowers (Matematik dalında Fields Madalyası sahibi), Jim Jarmusch, Naomi Klein, Madonna, Melody Gardot, Gérard Mouroux (Fizik dalında Nobel sahibi), Michael Ondaatje, Vanessa Paradis, Joaquin Phoenix, Paolo Sorrentino, Isabelle Adjani, Olivier Assayas, Monica Belluci, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Ralph Fiennes, Amos Gitai, Eva Green, Jeremy Irons, Christian Louboutin, Julianne Moore, Radu Mihaileanu, Barbra Sterisend, Bela Tarr, Javier Bardem, Emmanuelle Béart, Peter Brook, Penelope Cruz, Adam Driver, Marianne Faithfull, Spike JOnze, Ricky Martin, Iggy Pop, Sting, Anish Kapoor, Wim Wenders, Bob Wilson, Muhammed Yunus (Nobel Barış Ödülü sahibi).