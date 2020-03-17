“Maçlar oynanmasın” dedi, gönderildi
Trabzonspor Obi Mikel”’ yolladı.
Trabzonspor yönetimi Nijeryalı yıldız Obi Mikel”’ yolladı.
Mikel, koronavirüs olayları sonrası “Oynamak istemiyorum, ligler oynanmasın. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Kendimi iyi hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Sezon iptal edilmeli” demişti.
Başakşehir maçında da oynamak istemeyen ve yedek kalan Mikel’in ayrılık haberi KAP’a bildiridi.
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