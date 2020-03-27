Madenciler aynı havayı soluyor

27 Mart 2020 Cuma, 06:00

Maden işçileri, ölümcül koronavirüse karşı yetersiz önlemlerle çalıştırıldıkları için tedirgin. Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesinden sonra ilçede, umreden dönen yakını olan, kronik hastalığı olan ve 50 yaşının üstünde olan yaklaşık 700 işçi, ücretsiz izin veya işten çıkarma yöntemiyle uzaklaştırıldı. Ocaklarda alınacak önlemler işletmelerin inisiyatifine bırakılmış durumda. Bazı maden ocaklarının girişine termal kameralar yerleştirilerek işçiler ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Bunun dışında herhangi bir önlem alınmadığı için, olası bir vakanın diğer işçilere de bulaşmasından endişe ediliyor.

HİJYEN İMKÂNSIZ

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, koronavirüs salgını günlerinde maden işçilerinin durumunu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bir maden işçisinin hastalığa yakalanması halinde birçok işçinin ve ailelerinin de tehdit altında olacağını ifade eden Çetin, “Temel hijyen şartlarının neredeyse imkânsız olduğu, doğal ışığın bulunmadığı, binden fazla işçinin vardiya düzeniyle çalıştığı bir ortamda, ortaya çıkacak olası bir vakanın telafisi mümkün olmayacak. İşçiler kendi OHAL’ini nasıl ilan edecek? Bu şartlarda çalışmak mümkün değil. Önlemler yeterli düzeyde alınamıyorsa koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar madenlerde çalışmaya ara verilmelidir” dedi.