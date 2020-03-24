Market çalışanları görev başında

24 Mart 2020 Salı, 06:00

Koronavirüs salgınına karşın market çalışanları özveri ile görevlerini yapmaya devam ediyor. İhtiyaçlarını sanal marketlerle karşılamaya başlayan yurttaşlar ise kapılara bıraktıkları mektuplarla çalışanlara teşekkür ediyor. Market işçilerinin örgütlü olduğu Tez-Koop-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu işyerlerinde yaşananları anlattı. Özdemiroğlu, örgütlü oldukları bir süpermarketin sanal marketinden alışveriş yapan bir yurttaşın yazdığı notu paylaştı. Süpermarketin yöneticilerini de duygulandıran ve içerisine 100 lira bırakılan notta şöyle yazıyor: “Sevgili market çalışanları, ülkemizin geçirdiği bu zor zamanları siz emekçiler sayesinde daha kolay atlatacağımızı umut ediyorum. Sizlerin de ailesi var, keşke bütün ülke evden çıkmasa ve herkes korunabilse. İyi ki varsınız. Allah yardımcımız olsun. Sizler için ve aileleriniz için dua edeceğim. Zarfın içindeki parayı sizin için bırakıyorum. Asla emeğinizin karşılığı değil. Sadece teşekkür. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.” Özdemiroğlu, market çalışanlarının kendi ve aile sağlığını riske atmak zorunda kaldıklarını, bu zor süreçte emekçilere destek olunmasını istedi. Tez-Koop-İş, ayrıca “Sen neredeysen sendika orada” başlığıyla telefon hattı oluşturdu. Bu hat aracılığıyla sendika üyelerinin koronavirüsle ilgili her türlü sorularına yanıt veriliyor.