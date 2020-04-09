Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde marketler zincirinde kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye şikayet üzerine Korona virüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL ceza kesildi.
Olay ilçede faaliyet gösteren bir marketler zincirinde meydana geldi.
İddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli bir şahıs market çalışanına doğru hapşırdı.
Yaşanan tartışmada market çalışanın şikayeti üzerine polis ekipleri A.K isimli şahsa 392 TL ceza kesti.
Video Haberler
- Vali Yerlikaya,Geber yorumuna maruz kalan aileyi aradı
- Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı
- Feribotta büyük panik! Anonsu duyan denize atladı
- CHP'li Özel: Kendi anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan
- ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada!
- Adana'da acının fotoğrafı! 3 ölü, 2 yaralı
- Tepki çeken sözler: Koronavirüs hastaları öldürülmeliydi
- 60 yaş üstü bireylerin evde yapabileceği egzersizler
- Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek