Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde marketler zincirinde kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye şikayet üzerine Korona virüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL ceza kesildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2020 Perşembe, 12:15

Olay ilçede faaliyet gösteren bir marketler zincirinde meydana geldi.

İddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli bir şahıs market çalışanına doğru hapşırdı.

Yaşanan tartışmada market çalışanın şikayeti üzerine polis ekipleri A.K isimli şahsa 392 TL ceza kesti.


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