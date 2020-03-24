Martin Linnes'in eşinden mesaj var: Çok korkuyorum

24 Mart 2020 Salı, 11:15

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından futbolcu ailelerinde panik başladı.

Norveçli yıldız Martin Linnes'in eşi Elisabeth, endişelerini paylaştı.

Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, "Gerçekten Norveç'e, evime gitmek istiyorum. Ailem Norveç'te, eğer hasta olurlarsa onlara yardım etmek istiyorum. Hasta olursak bana ve Martin'e ne olacağı konusunda da endişeliyim. Çocuklarımıza kim bakacak?" dedi.

