Martin Linnes'in eşinden mesaj var: Çok korkuyorum
Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes'in eşi çocukları için endişeli
Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından futbolcu ailelerinde panik başladı.
Norveçli yıldız Martin Linnes'in eşi Elisabeth, endişelerini paylaştı.
Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, "Gerçekten Norveç'e, evime gitmek
istiyorum. Ailem Norveç'te, eğer hasta olurlarsa onlara yardım etmek istiyorum.
Hasta olursak bana ve Martin'e ne olacağı konusunda da endişeliyim.
Çocuklarımıza kim bakacak?" dedi.
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