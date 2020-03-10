Mbappe koronavirüs mü?
Mbappe’ye koronavirüs testi yapıldı.
Fransa şampiyonu PSG'de 3 gündür boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle takımdan ayrı kalan Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle gün içinde testler yapıldı, sonuçlar yarın belli olacak. İlk işaretler, virüsü taşımadığı yönünde.Mbappe eğer hasta değilse maç kadrosuna alınacak.
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