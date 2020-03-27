Medikalde yangın var

27 Mart 2020 Cuma, 06:00

İzmir’de devlet hastanelerine tıbbi malzeme veren bazı medikal firmalar, verdikleri malzemenin parasını aylardır devletten alamadıkları için isyan etti. 20 yıldır hastane ihalelerine giren firma sahibi Ahmet Erzurumlu, “Birçok arkadaşım ve ben artık hastane ihalelerine girmiyoruz. 10 ay önce verdiğimiz malzemenin parasını 10 ay geçmesine rağmen devletten alamadık. Teşvik, bağış veya yardım istemiyoruz. Verdiğimiz malın parasını versin sadece. Böyle giderse devlet ihaleyle tıbbi malzeme verecek firma bulamayacak” dedi.

ZAMANINDA ÖDENSİN

Ege Bölgesi’nde onlarca devlet hastanesine tıbbi malzeme veren medikal firma sahibi Erzurumlu, “Özellikle devlet hastanelerine tıbbi malzeme veren firmalar şu an zor durumda. İhaleye girip mal teslim edenler 5 ay içerisinde parasını almak zorunda sözleşmeye göre. Ancak 1 yıldır parasını alamayan firmalar var. Devlet benim verdiğim malın vergisini 1 ay içerisinde alıyor ama bana ödemeye geldiği zaman 10 ay sonra ödüyor. İcraya vermek istersek bu sefer sözleşmeye bir madde koyarak engelliyorlar. Bizler mağduruz. Paramızı zamanında ve gecikmeden ödesin” dedi.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

Parasını alamayan firmaların ihalelere girmediğini özellikle vurgulayan Erzurumlu, “Çok güçlü olmayan firmalar parasını geç aldığı için ihaleye girmiyor. Zaten üniversite hastaneleri hiç para ödemediği için kimse mal vermiyor” diyerek Sağlık Bakanlığı’nın duruma el atmasını istedi.