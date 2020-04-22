Menemen Belediyesi’nden 23 Nisan sürprizleri

22 Nisan 2020 Çarşamba, 15:17

Salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında, bu yıl 100. kez kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları iptal edilmişti. Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara, onlara armağan edilmiş bu özel günde, ne kadar özel olduklarını hissettirmek isteyen Menemen Belediyesi, sevilen sanatçılara ulaşarak Menemenli çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamalarını istedi.

Menemen Belediyesi’nin bu sürprizine seve seve katılan, şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, oyuncu Levent Üzümcü, Güldür Güldür Show oyuncuları Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, yönetmen ve oyuncusu Müfit Can Saçıntı, oyuncu Berna Laçin ve Menemenli oyuncu Yüksel Ünal hazırladıkları kısa videolarla Menemenli çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladılar.

Hazırlanan bu kutlama mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak çocuklara ulaştıran Menemen Belediyesi, kutlamaların yapılamamasından dolayı buruk olan çocukların biraz olsun yüzünü güldürdü.

MENEMENLİ ÇOCUKLARDAN 23 NİSAN KUTLAMASI

Menemenli çocuklar Menemen Belediyesi sosyal medya hesaplarında yayınlanan mesajları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Menemen Belediyesi’nin duyurusu üzerine evlerinde çektikleri 23 Nisan kutlama mesajlarını Menemen Belediyesi’ne gönderen çocukların bu mesajları Menemen Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaşan çocuklar, aynı zamanda diğer arkadaşlarının bayramını da kutlama imkanı yakaladı.

ÇOCUKLARA ÖYKÜLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Menemen Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışmalardan biri de çocuklara öyküler. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Türkan Baştiğit, Yazar Recep Bozkurt, Menemen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevda Yıldırım ve Sunucu ve Yazar Semra İğtaç tarafından okunan öyküler, sosyal medya aracılığıyla Menemenli çocuklarla buluştu. Birbirinden güzel öyküleri Menemenli çocuklar için okuyan katılımcılar, bu özel günlerinde, böyle bir organizasyonla çocuklarla buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

NEPTÜN SOYER VE DİLEK AKSOY'DAN ANLAMLI KUTLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ve Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi Dilek Yücel Aksoy’da yayınladıkları mesajlarla Menemenli çocukların bayramını kutladılar. Soyer ve Aksoy, daha sağlıklı, aydınlık ve güzel günlerde nice 23 Nisanları coşkuyla kutlama temennisinde bulundular.

BAŞKAN AKSOY'UN 23 NİSAN MESAJI

Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile kutlayan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını kutluyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan’ı meydanlarda coşku ile kutlayamayacağız. Ama bu zor günlerde bile Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı, milli egemenliğimizin sembolü 23 Nisan’ın anlam ve önemini çok iyi algılamamız gerekiyor. Kul olmaktan vatandaş olmaya geçtiğimiz gündür 23 Nisan. Ulu Önderimiz’in bizlere emaneti ulusal egemenlik anlayışını, cumhuriyet ve demokrasiyi yarına taşıyacak olanlar çocuklarımızdır. Tam da bu yüzden Mustafa Kemal ulusun egemenliğini çocuklara emanet etmiştir. Siz çocuklar bu emaneti ilelebet yaşatacak olanlarsınız. Bu konuda sizlere güvenimiz tam. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” açıklamasını yaptı.