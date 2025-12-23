Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Tarih belli oldu!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kapsamlı bir değişiklik hayata geçiriliyor. Yeni düzenleme, bireysel araç sahiplerinin yanı sıra ikinci araç almayı planlayanları da yakından ilgilendiriyor. Sigorta sistemindeki boşlukların kapatılması ve primlerde daha adil bir yapı oluşturulması hedeflenen değişikliklerin, yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.

İKİNCİ ARAÇTA HASARSIZLIK İNDİRİMİ KALDIRILIYOR

Yeni düzenlemeye göre, bir sürücünün ikinci bir araç satın alması halinde hasarsızlık indiriminden yararlanması mümkün olmayacak. İkinci araç, sigorta sistemine başlangıç basamağından dahil edilecek. Hasarsızlık indirimi ise ancak ilk aracın satılması ve poliçe döneminin yenilenmesinin ardından, ikinci yıl itibarıyla devreye girecek.

Uzmanlar, bu uygulamanın uzun süredir tartışılan bir sistem açığını kapatmayı amaçladığını belirtiyor. Bugüne kadar kusurlu olmasına rağmen ikinci araç üzerinden düşük prim ödeyerek avantaj sağlayan sürücülerin, yeni düzenleme ile bu imkândan yararlanamayacağı ifade ediliyor.

KUSURLU SÜRÜCÜLER İÇİN PRİM AVANTAJI BİTİYOR

Yeni dönemde, kusurlu bir sürücünün ikinci aracı kendi üzerine kaydettirip eski aracı daha sonra devrederek hasarsızlık seviyesini dengelemesi prim avantajı yaratmayacak. Bu sürücüler, takip eden poliçe yılında riskli sürücü kategorisinde değerlendirilecek ve daha yüksek prim ödeyecek.

Uzmanlara göre bu adım, kusursuz sürücüler ile kusurlu sürücüler arasındaki prim farkının daha dengeli hale gelmesini sağlayacak ve sigorta sisteminde adalet duygusunu güçlendirecek.

ARAÇ SAYISINA SINIR GETİRİLİYOR

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer başlığı ise bir kişinin üzerine kayıtlı araç sayısına getirilen sınırlama oldu. Uzmanlar, bazı bireylerin çok sayıda aracı şahıs üzerine kaydederek fiilen ticari amaçla kullandığına dikkat çekiyor.

Yeni uygulamaya göre:

Bir kişi en fazla beş araca kadar şahıs adına trafik sigortası yaptırabilecek.

Altıncı ve yedinci araçtan itibaren sistem, bu araçları tüzel kişilik kapsamında değerlendirecek.

Bu aşamadan sonra trafik sigortası primleri otomatik olarak daha yüksek hesaplanacak.

ERKEN POLİÇE YENİLEYENLER İÇİN KRİTİK UYARI

Poliçesini süresi dolmadan yenileyen sürücüler için de önemli bir uyarı yapıldı. Erken yenileme döneminde meydana gelebilecek bir kazanın, bir sonraki yıl hasarsızlık indiriminin kaybedilmesine yol açabileceği belirtildi. Bu nedenle poliçe yenileme zamanlamasının daha dikkatli planlanması gerektiği vurgulanıyor.

SİGORTA MALİYETLERİ DOĞRUDAN ETKİLENECEK

Yeni trafik sigortası düzenlemeleri, sürücülerin risk seviyelerinin daha doğru hesaplanmasını ve sistemdeki suistimallerin önlenmesini amaçlıyor. İkinci araçta hasarsızlık indiriminin kaldırılması, araç sayısına sınır getirilmesi ve prim avantajlarının kontrol altına alınması, önümüzdeki dönemde araç sahiplerinin sigorta maliyetlerini doğrudan etkileyecek.

Uzmanlar, sürücülerin yeni kurallara uygun hareket etmesinin hem prim yükünü azaltacağını hem de daha adil bir sigorta yapısına katkı sağlayacağını ifade ediyor.