Evlendiği kadını boğazını keserek öldürmüştü... Yeniden serbest bırakıldı!

23.12.2025 10:59:00
İHA
Aydın'da3 yıl önce evlendiği kadının boğazını keserek öldüren ve geçen günlerde mahkemenin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' kararıyla serbest bırakılan Mustafa A. adlı zanlı, gelen tepkilerin ardından yeniden tedavi altına alınmıştı. Fail erkek, yaklaşık bir buçuk aylık sürecin ardından yeniden serbest bırakıldı.

Koçarlı ilçesine bağlı Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde 31 Ağustos 2022 tarihinde bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Necla A. (32), Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlendi. Ancak Necla A., 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitti.

Nişanlılık ve düğün sırasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi.

BİR BUÇUK AY SONRA YENİDEN SERBEST!

Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi karara itiraz etti.

Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği tarafından Mustafa A. hakkında tahliye kararı kaldırıldı. Mustafa A., yakalanarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi.

Yaklaşık bir buçuk aydır Kocaeli'nde tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa A.'nın, yeniden serbest bırakıldığı öğrenildi.

İlgili Konular: #aydın #kadın cinayeti #erkek şiddeti #serbest

