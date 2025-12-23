Evlendiği kadını boğazını keserek öldürmüştü... Yeniden serbest bırakıldı!

Koçarlı ilçesine bağlı Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde 31 Ağustos 2022 tarihinde bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Necla A. (32), Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlendi. Ancak Necla A., 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitti.

Nişanlılık ve düğün sırasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi.

BİR BUÇUK AY SONRA YENİDEN SERBEST!

Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi karara itiraz etti.

Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği tarafından Mustafa A. hakkında tahliye kararı kaldırıldı. Mustafa A., yakalanarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi.

Yaklaşık bir buçuk aydır Kocaeli'nde tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa A.'nın, yeniden serbest bırakıldığı öğrenildi.