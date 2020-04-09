Menemen Belediyesi’nden bin aileye çorba ikramı

09 Nisan 2020 Perşembe, 21:25

Menemen Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yoksul ailelere katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği çorba dağıtımı, Menemen’in ekonomik olarak sıkıntılı olan Gölcük ve Zafer mahallelerinde gerçekleştirildi. Mahalle muhtarlarının yönlendirmesi ile belirlenen ailelere yapılan ikramı Menemen Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Zabıta birimleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şubesi ekipleri gerçekleştirdi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Yücel Aksoy’un da katıldığı çorba ikramında, ev sahipleri belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirirken, zor günlerde dayanışma ruhunun kaybolmamış olmasından da ayrıca mutlu olduklarını belirttiler. Sadece ikramda bulunmayan, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri de öğrenen ekipler, bunların karşılanması yönünde çalışmalara başladılar.

Her gün bir mahallede dağıtım yapılacak

Her gün bir mahallede çorba dağıtımının devam edeceğini belirten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Koşullar ölçüsünde halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çorba dağıtımında sadece sıcak bir ikramda bulunmadık, vatandaşlarımızın hatırını sorduk, ihtiyaçları nelerdir onları öğrendik. Bu ihtiyaçları da karşılamak için çalışıyoruz. Dayanışma bizim milletimizin en değerli özelliklerinden biridir. Bu zor günleri omuz omuza atlatacağız” dedi.