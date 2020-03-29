Menemen Belediyesi'nin konukevi sağlık çalışanlarına tahsis edildi

29 Mart 2020 Pazar, 18:31

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de binlerce vakanın görüldüğü koronavirüs salgınına karşı yerel yönetimler, önemli çalışmalara yapıyor. İzmir’de, Menemen Belediyesi örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadas belediyeye ait konukevini sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini durudu.

Başkan Aksoy, “Konukevimizi, her koşulda büyük bir özveriyle çalışan, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza tahsis ettik. Yaşadığımız bu zor süreçte bizim için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, evde kal Menemen, evde hayat var” dedi.

Öte yandan, Menemen Belediyesi, ileride oluşacak maske sıkıntısına çözüm amacıyla, Menemen Devlet Hastanesi ile yaptığı görüşmeler sonrası maske üretimine de başladı.