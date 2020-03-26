Merih Demiral’dan, 2 bin aileye erzak
Juventuslu milli futbolcudan koronavirüs desteği
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak.
Dünyayı etkisi altına alan koronavüris salgını sebebiyle Türkiye'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, evlerinden çıkmak zorunda olan insanların durumuna kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, Kızılay aracılığı ile 2 bin aileye erzak yardımında bulunacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Merih Demiral, ''Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay’ın belirleyeceği 2 bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını da yapacağımı belirtmek isterim'' ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Virüsten yaşamını yitiren Dilek'in son görüntüleri
- Bilim Kurulu, Çin'le video konferans gerçekleştirdi
- 112'den kuzulara yem isteyen kadına, gıda getirdiler
- İnşaat işçileri sağlıksız koşullarda çalışıyor
- Binlercesi ortaya çıktı! Korkuya neden oldu
- YSK, CHP'li başkanın mazbatasını iptal etti
- Virüse meydan okuyan fenomen koronavirüse yakalandı
- Yer: Üsküdar... Zabıta ekipleri onu böyle yakaladı
- Koronavirüse aldırış etmedi! Mide bulandıran görüntüler
- Sıla’nın canlı yayın kazası gülümsetti