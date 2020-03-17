Mert Hakan’dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok!

17 Mart 2020 Salı, 19:48

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mert Hakan Yandaş, "#OynaDevam, çünkü bizim bir ailemiz yok" ifadelerini kullandı. Sivassporlu oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.



