Meteorolojiden İstanbul için turuncu uyarı! 3 gün sürecek

04 Nisan 2020 Cumartesi, 15:30

Meteoroloji, İstanbul'da kuvvetli fırtına beklendiğini belirtip yarın sabah 06.00'dan salı günü 21.00'e kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Kuzey ve Kuzeybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbiri olunmalıdır."

havanın parçalı çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ve batısında kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.