Metrobüs hatlarında da termal kamera sistemine geçildi
İBB, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolculuk sayılarının fazla olduğu metrobüs istasyonlarına termal kamera yerleştirdi. Ateşi yüksek çıkan yolcular, en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) için alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi. İBB, metro istasyonlarından sonra Metrobüs hatlarında da termal kamera sistemine geçti.
Yolcu sayısının fazla olduğu Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarla, bu istasyonlara giriş yapan yolcuların ateşleri ölçülmeye başlandı.
Kurulan termal kamera sistemi, güvenlik personelinin görev yaptığı noktalardaki bilgisayarlara görüntü aktarıyor. Güvenlik personeli, turnikelerden geçen kişilerin ateş derecelerini, ekrandan anında görebiliyor.
ATEŞİ YÜKSEK ÇIKAN YOLCU İSTASYONA GİREMİYOR
Güvenlik personeli tarafından izlenen termal kameralarla, ateşi yüksek olduğu tespit edilen yolcular, bilgilendirilerek uygun bir alanda bekletiliyor. Güvenlik görevlileri, 112 ve 184 numaralarını arayarak, yolcuyu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.
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