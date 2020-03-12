Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okul tatili açıklaması

12 Mart 2020 Perşembe, 21:00

Bakan Selçuk, Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi derslerinde bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders programını evlere taşıyacağız. Bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak televizyon ekranlardından telafi eğitimi desteği sunulacaktır. Öğretim kademelerine gere hangi araç, televizyon mu, internet mi, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak, senkron mu senkron mu olacak? Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Tablo ile sizlerle paylaşacağız. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız sistematiği uzaktan eğitim modeliyle devam ettireceğiz.

'BÜTÜN OPERATÖRLERDEN ÜCRETSİZ 3 GB İNTERNET ERİŞİMİ'

Selçuk, ''Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır. Tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler sözkonusu olacak. Bu bağlamda velilelerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr'den takip edebilirler. Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim sistemi çalışmalar son haline getirilmiştir. Normal eğitim temposunda öğrencilerimiz isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler. Tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemle zengin etkileşimli dijital sistemimiz hazırdır. Herkese ücretsiz internet imkanı sağlanmıştır'' şeklinde konuştu.

'TELAFİ EĞİTİMİ UYGULANACAK'

Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüzyüze telafi eğitimi uygulanacağını vurgulayan Selçuk, ''Eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bütün okullarımızda bu çalışmaları hayata geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, ailelere eğitim bültenleri, hijyen çalışmaları, her zaman her yerden ücretsiz olarak uzaktan erişim altyapısı hazırlandı'' ifadelerini kullandı.

'AİLELERİMİZİ BİLGİLENDİRECEĞİZ'

Selçuk, ''23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken teknik olarak ayrıca ailelerimizi bilgilendireceğiz. Bazı konularda önümüzdeki günlerde, hemen yarından itibaren daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşılacak. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tedbir gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdadır. Karşılaşacağımız muhtemel durumlar için senaryolarımız hazır'' şeklinde konuştu.

DERSLER TRT'DE

''İlk ve orta okullarımızda ders programları yeniden yapılandırılarak gerekli telafi desteği internette ve TRT’de sunulacaktır.''