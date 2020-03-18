Motorine 26 kuruş indirim geliyor

18 Mart 2020 Çarşamba, 09:44

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzine gelen üçüncü indirimin ardından motorine de indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 26 kuruşluk indirim gidilecek.

