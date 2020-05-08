Müftünün şoförü tutuklandı
Çorum’un Kargı ilçesinde cinsel istismarda bulunan müftü şoförü H.B.A. tutuklandı. Müftü vekili ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Çorum’un Kargı ilçesinde yaşanan olayda müftülük memuru F. K. ile ilçe müftüsünün şoförü H.B.A’nın cinsel istismarda bulundukları K.T’nin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan sanıklardan şoför H.B.A tutuklandı. Kargı İlçe Müftülüğü'nde görev yapan F.K,’nin ise Kargı Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Mağdur K.T, savcıya verdiği ifadede, Kargı Müftülüğü görevini vekaleten yürüten F.K ile de 18 yaşından sonra birlikte olduklarını ancak davacı olmadığını söylemişti.
NE OLMUŞTU?
İzmir’de yaşayan K.T’nin dün SEGBİS’le polis nezaretinde Kargı Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındı. K.T’nin savcıya verdiği ifadede, ilkokul dördüncü sınıftan sonra müftü şoförü H.B.A.’nın defalarca cinsel istismarına maruz kaldığını, korkudan bugüne kadar kimseye bir şey anlatamadığını belirterek, H.B.A’dan şikayetçi olmuş, bunun üzerine şoför H.B.A savcılık tarafından gözaltına alınmıştı.
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