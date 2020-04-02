Muğla'da bazı eczanelerde alışveriş av kepçesi ile yapılıyor
Koronavirüsün para yoluyla bulaşma ihtimaline karşı Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bir eczanede alışveriş uzun saplı balık av kepçesi ile yapılıyor. Müşteriler güvenlik şeridinin arkasından ilaçlarını ve para üstünü av kepçesi yardımıyla temas etmeden alıyor.
Koronavirüsün para yoluyla bulaşma ihtimaline karşı Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bir eczanede alışveriş uzun saplı balık av kepçesi ile yapılıyor. Müşteriler güvenlik şeridinin arkasından ilaçlarını ve para üstünü av kepçesi yardımıyla temas etmeden alıyor.
Eczanenin uygulamasını beğendiklerini dile getiren bazı müşteriler, "File ile alışveriş hem bizi, hem de eczane çalışanlarını koruyor. Gün içinde kendimize dikkat ediyoruz fakat alışveriş yapmak zorundayız. Bu uygulama tüm alışveriş yapılan işletmelerde uygulanmalı" diye ifade ettiler.
Eczane sahibi ise, "Çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesinin babası bu fikri önerdi. Bize de mantıklı geldi. Eczanelerde güvenlik şeridinin arkasından hiç temasta bulunmadan müşterilerimize hizmet veriyoruz. Fakat ilaçları teslim etmek ve para üstü vermek için yine mesafe yakınlaşıyordu. Bu sayede eczaneye gelen kişi ile sosyal mesafemizi korumuş olduk" diye konuştu.
Video Haberler
- Uşak Valisi o görüntüleri böyle savundu!
- Habertürk canlı yayınında gergin anlar
- Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
- CHP'li vekilin önü emniyet güçleri tarafından kesildi
- Rekortmen dalgıç görüntüledi: İlk defa karşılaştım
- Para çekmek için PTT'ye koştular! Uyarıları dinlemediler
- CHP'den 'bağış' yanıtı!
- Zonguldak Belediye Başkanı can kaybını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına talimat
- CHP'li vekilin Meclis'teki konuşması AKP'lileri kızdırdı