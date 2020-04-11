Muhalefetten sokağa çıkma yasağı kararına sert tepkiler!

11 Nisan 2020 Cumartesi, 10:34

Kararın yasağın başlamasına 2 saat kala açıklanmasına tepki gösteren CHP'liler, Türkiye'nin çeşitli bölgerinden kuyruk görüntüleri paylaştı. CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, kuyruk görselleri paylaşarak, "Yönetemiyorsunuz" dedi. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise, "Günlerdir korunmaya çalışılan sosyal mesafe bir gecede yok edildi, hem de içişleri Bakanlığı eliyle... Sokağa çıkma yasağı bir kaç saat kala mı ilan edilir?" diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da şunları söyledi:

"İnsanların acil ihtiyaçlarının karşılayacağı yerlerin açık olacağını neden önceden açıklamadınız? 9 Nisan'da alınan kararı neden yasağa 2 saat kala açıkladınız? Gecenin hayrından gündüzün şerri iyidir der büyükler. Bunu da bilmiyorlar. Sabah neden açıklamadınız?

Sokaklardaki kuyrukların sorumlusu, 9 Nisan'da alınan kararı yasağa 2 saat kala duyuranlardır! CHP'li belediyelerle uğraşmaktan başka bir iş yapmayanlardır! Yönetemiyorsunuz, dökülüyorsunuz. Bırakın belediyelerimiz yapsın!

Bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, "An itibariyle İstanbul... Yö-ne-te-mi-yor-su-nuz! Nasıl plansız, nasıl programsız akıl alır gibi değil.." mesajını paylaştı.

HDP'DEN DE TEPKİ GELDİ

Sokağa çıkma yasağı kararına tepki gösteren muhalefet partilerinden bir diğeri de HDP oldu. HDP sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "#SOKAĞACIKMAYASAĞI neden marketler kapatıldıktan sonra açıklandı? Panik havasını yaratmanın amacı ne? AKP iktidarı günlük sokağa çıkma yasağı ile halk sağlığını hiçe saydığını bir kez daha gösterdi. Vaka sayılarında yaşanacak patlamanın da, ölümlerin de sorumlusu iktidardır" denildi.

HDP Milletvekili Garo Paylan da karara tepki göstererek, "Vatandaşı hafta içi sokağa çıkarıp, haftasonu eve kapatırsan, işyerinden aldığı virüsü evdekilere daha çok bulaştırır. Baskın sokağa çıkma yasağı panik yarattı. Millet ekmek kuyruklarında. Kriz bundan daha kötü yönetilemezdi!" dedi.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: NEYE YARADI?

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise, "Her şeyin bir yolu yordamı var. Bunlar gerçekten yol yordam bilmeyen, basiretsiz beceriksiz adamlar. İşi doğru yapmayınca sokaklara bakın. Neye yaradı bu sokağa çıkma işi şimdi?" diye tepki gösterdi.