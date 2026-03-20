İstanbul'da genç futbolcu öldürüldü, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı

Bölgesel Amatör Lig'deki Kars 36 Spor'un oyuncusu Kubilay Kaan Kundakçı (21), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geldiği İstanbul'da dün akşam silahlı saldırıya uğradı. Kundakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

CANBAY'IN İFADESİ SONRASI GÖZALTI

Sabah'ın haberine göre, cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu. Çalışmaların kapsamında, konuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.