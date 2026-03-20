İstanbul'da genç futbolcu öldürüldü, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı

20.03.2026 12:28:00
Kars36spor’un 20 yaşındaki futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

Bölgesel Amatör Lig'deki Kars 36 Spor'un oyuncusu Kubilay Kaan Kundakçı (21), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geldiği İstanbul'da dün akşam silahlı saldırıya uğradı. Kundakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

CANBAY'IN İFADESİ SONRASI GÖZALTI

Sabah'ın haberine göre, cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu. Çalışmaların kapsamında, konuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #silahlı saldırı #Kars #bireysel silahlanma #Futbolcu

İlgili Haberler

Bir günde üç şiddet olayı yaşanması bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekti: Önüne geçilemiyor! Güvenlik analisti Burak Yıldırım, toplumda adalet mekanizmasının kurumsal bir yapıyla tesis edilebileceğine dair inancın zayıfladığına, devlete güvenin azaldığını ve özellikle ruhsatsız silah ediniminin önüne geçilemediğine vurgu yaptı.
Türkiye’de bireysel silahlanmada endişe verici artış Cumhuriyet başsavcılıklarının verilerine göre; ruhsatsız silah taşıma dosyaları son dört yılda 2,5 kat arttı. 2024 yılında ruhsatsız silah nedeniyle açılan dosya sayısı 137 bini geçti, on binlerce kamu davası açıldı.
Kadın cinayeti verileri bireysel silahlanma sorununu gözler önüne serdi: Hukuki düzenlemeler gerek Her geçen gün artan kadına şiddet, bireysel silahlanmanın boyutlarını da gözler önüne seriyor.