İsrailli silah devi hedef alındı: Çekya’daki yangını üstlendiler

Kendisini “Siyonist yapının kritik noktalarını hedef alan uluslararası yeraltı ağı” olarak tanımlayan “Earthquake Faction” adlı grup, cuma günü yaptığı açıklamada, Çekya’daki İsrailli savunma şirketi Elbit Systems’e ait bir tesisi ateşe verdiğini ileri sürdü.

Grubun açıklamasında, 20 Mart 2026’da Çekya’nın Pardubice kentinde Elbit Systems’in LPP ile işbirliği içinde kurduğu “Mükemmeliyet Merkezi”ni hedef aldıkları iddia edildi. Açıklamada, söz konusu tesisin İsrail’in en büyük silah üreticisinin küresel genişlemesine hizmet ettiği savunuldu.

Grup, tesisteki ekipmanları tahrip etmek için harekete geçtiklerini ve fabrikayı ateşe verdiklerini öne sürdü. Açıklamada, olayda hiçbir kişinin zarar görmediği de iddia edildi.

Açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında ve Batı Asya’da yürüttüğü saldırılar sürdükçe, “işgali destekleyenlerin ayaklarının altındaki zeminin sarsılması gerektiği” yönünde ifadelere yer verildi.

Grup ayrıca, Elbit Systems tarafından geliştirilen her silahın önce Filistinliler üzerinde “test edildiğini”, ardından uluslararası hükümetlere satıldığını savundu.

Earthquake Faction, Elbit Systems ve onunla işbirliği yapanların dünya genelinde faaliyetlerini gizlemeye çalışsalar da kendilerini hedef almaya devam edeceklerini ileri sürdü.

Açıklamada, uluslararası hükümetlere çağrı yapmanın yeterli olmadığı savunularak, şirketlerin “öldürme kapasitesini ortadan kaldırmak için gerekli adımların atılacağı” iddia edildi.