Mühendis başkan tasarladı: PVC borudan yüz siperliği

01 Nisan 2020 Çarşamba, 13:05

İnşaat mühendisi olan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilk olarak 3D yazıcı ile üretime başladıkları yüz siperliğinde hem zaman hem de maliyet açısından daha uygun bir yöntem keşfetti. Gümrükçü, belediye imkânlarıyla su borusundan siperlik üretimi başlatarak bir ilke daha imza attı.

Şantiye tesislerinde PVC borular ve asetat içerikli kaplama kullanılarak üretimi yapılan siperliklerin montaj işlemleri, kadınların gönüllü katılımıyla Güzeltepe - Şirintepe Semt Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Her gün 300 adet üretilen yüz siperlikleri, belediye personelleri tarafından paketlenerek hijyenik koşullarda hastanelere teslim ediliyor.

GÜMRÜKÇÜ: 2 TL MALİYETLE ÜRETİYORUZ

Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Koronavirüs salgınıyla ilk günden itibaren insanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık emekçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çünkü yüz siperliği, virüsün tedaviler sırasında sağlık emekçilerimize bulaşmaması adına hayati önem taşıyor. Bu nedenle sağlık çalışanlarının bunlara erişiminde problem olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çiğli Belediyesi olarak biz de, sağlık emekçilerimizin bu önemli ihtiyacını karşılamak adına farklı yöntemler geliştiriyoruz. 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle ürettiğimiz siperliklerden sonra ihtiyaçları daha hızlı karşılayabilmek adına PVC su borusundan üretime başladık. Su borusundan yaptığımız siperlikler hem zaman hem de maliyet açısından çok avantaj sağlıyor. Bir siperliğin maliyeti 2 lira oluyor. Bu yöntemle 5-6 kişilik ekiple günde 500 adet üretmemiz mümkün.

GÜNDE 500 ADET ÜRETİLİYOR

Şantiye tesislerinde personellerin yoğun çabasıyla günlük 300 adet üretilen yüz siperliği sayısını 500 adete çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Gümrükçü, "Tüm belediyeleri bu yöntemle ile çalışma yapmaya ve sağlık personin ihtiyaçlarını karşılamaya davet ediyorum. Bu zor günlerde sağlık emekçilerimizin yanındayız. Hep birlikte karanlıktan çıkacağız, aydınlık yarınlar bizim” dedi.