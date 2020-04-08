Müjde Ar'dan koronavirüs açıklaması
Oyuncu Müjde Ar, katıldığı bir programda eski siyasetçi ve eşi Ercan Karakaş’ın oğlunun koronavirüse yakalandığını söyledi.
Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ercan Karakaş ile evli olan Müjde Ar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını anlattı.
İnternette yayınlana bir programa konuk olan Müjde Ar, eski siyasetçi ve eşi Ercan Karakaş’ın oğlu Devrim Karakaş’ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.
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