Müjde Ar'dan koronavirüs açıklaması

08 Nisan 2020 Çarşamba, 14:17



Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ercan Karakaş ile evli olan Müjde Ar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını anlattı.

İnternette yayınlana bir programa konuk olan Müjde Ar, eski siyasetçi ve eşi Ercan Karakaş’ın oğlu Devrim Karakaş’ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.