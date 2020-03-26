Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın test sonuçları belli oldu
Galatasaray Başkan ve yardımcısının test sonuçları çıktı.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan konoravirüs salgını Galatasaray'da da görülmüştü. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in yaptırdıkları testlerin pozitif çıkmasının ardından Başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da koronavirüs testi yaptırdı. Yapılan test sonuçlarına göre Mustafa Cengiz ile ailesi ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testlerinin negatif olarak sonuçlandığı öğrenildi.
Video Haberler
- Yer: Üsküdar... Zabıta ekipleri onu böyle yakaladı
- Koronavirüse aldırış etmedi! Mide bulandıran görüntüler
- Sıla’nın canlı yayın kazası gülümsetti
- Putin'den koronavirüs kararı
- Baş: Emekçiler mecburen işe giderken Meclis tatil edildi
- Milyonlarca insana örnek olacak görüntüler
- Skandal havuz görüntüleri ülke gündemine oturdu!
- İstanbul'da minibüsle yolculukta skandal görüntüler
- Hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe saydı
- Maaşlarını evlerinden aldılar