Müzelerin lideri Nevşehir

13 Mart 2020 Cuma, 12:51

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan “müze ve örenyeri ziyaretçi sayısı istatistikleri” verilerine göre, Anadolu şehirlerindeki bakanlığa bağlı müzeleri ve örenyerlerini ziyaret eden kişilerin sayısı, bir yılda 2 milyon 487 bin kişi arttı. Anadolu’daki müzelerin ziyaretçi sayısının iki yıl önce 12 milyon 172 bin kişi olduğu görülürken, geçen yıl bu sayı 14 milyon 659 bine yükseldi. Ziyaretçi sayısı 3 milyon 805 bin olan Nevşehir, Anadolu’nun müzeleri en çok ziyaret edilen şehri olurken, aynı zamanda ziyaretçi sayısını en çok artıran şehir de oldu.

Şehirde en çok ziyaret edilen yer ise, 1 milyon 403 bin 444 kişiyle Göreme’deki Açık Hava Müzesi oldu. Müzede, Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basil Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise gibi yapılar bulunuyor.





Başkentte en çok ilgi Anıtkabir’e





Başkent Ankara ise, 2019’da 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı. Ankara, 2018 yılına oranla ziyaretçi sayısını 295 bin kişi arttırdı. Cumhuriyet Müzesi (2. Meclis), 515 bin 309 kişiyle en çok ziyaret edilen müze olurken, Anadolu Medeniyetleri Müzesi de 327 bin 695 ziyaretçiyle başkentin en çok ziyaret edilen ikinci müzesi oldu. Ankara’da en az ziyaret edilen müzenin ise, 2 bin kişiyle, Kahramankazan’daki 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin olduğu görüldü. Bakanlığın listesi dışında kalan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Anıtkabir ise, 2019 yılında 6 milyon 406 bin 945 kişi tarafından ziyaret edildi.

Anadolu’da Konya ikinci sırada





Eskişehir müzeleri 2019’da 33 bin kişiyi ağırlarken Eti Arkeoloji Müzesi 19 bin 322 kişiyle en çok ziyaretçi ağırlayan müze oldu. Konya ise, 3 milyon 666 bin ziyaretçiyle Anadolu’nun müzeleri en çok ziyaret edilen ikinci şehri oldu. Ziyaretçilerin neredeyse tamamının Mevlana Müzesi’ni tercih ettiği görüldü. Sivas’taki Atatürk ve Kongre Müzesi ise, 345 bin 760 kişiyi konuk ederken, Tokat Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni 14 bine yakın ziyaretçi gezdi.





Alacahöyük’e ilgi yoğun





Öte yandan Aksaray 2019’da müzelerinde 685 bin 921 kişi ağırlayarak ziyaretçi sayısını önceki yıla göre 106 bin 411 kişi artırdı. Amasya’daki müzeler 158 bin 41 ziyaretçi bulurken Bartın’daki müzeleri de 31 bin 774 kişi ziyaret etti. Bilecik’in en çok ziyaret edilen müzesi 19 bin 995 kişiyle Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi olurken, Alacahöyük Müzesi de 40 bin 955 kişiyle Çorum’un en çok ziyaret edilen müzesi oldu. Şehirlerinde tek müze olan Afyon, Bolu ve Çankırı ise, toplam 40 bin 578 ziyaretçiyi ağırladı.





Kırşehir ve Çankırı ‘düşüşte’





Anadolu’nun genelinde ziyaretçi sayıları artarken Kırşehir ve Çankırı’da müzelere uğrayan ziyaretçilerin sayısının azaldığı görüldü. Geçtiğimiz yıl Çankırı’daki ziyaretçi sayısı 18 bin 484 kişi azalırken, Kırşehir’deki ziyaretçi sayısı da 9361 kişi azaldı. ANKARA