Nagatomo’ya ezeli rakipten transfer teklifi
Beşiktaş, Galatasaraylı Nagatomo için nabız yokladı.
Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Bu ismin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi. Siyah-beyazlıların yaptığı teklif de ortaya çıktı.
Sosyal medyadaki haberlere göre Beşiktaşlı idarecilerin, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki sol beke imza parası olmaksızın 500 bin avro + bonuslar karşılığı 1+1 senelik teklifte bulunduğu ifade edildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi.
Nagatomo, Türkiye'de kalma seçeneğini de düşünürken, İtalya konusunda ise sonuca varamamıştı. Bir diğer ihtimal de ülkesine geri dönmek olarak duruyor.
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