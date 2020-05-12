Nagatomo’ya ezeli rakipten transfer teklifi

12 Mayıs 2020 Salı, 09:25

Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Bu ismin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi. Siyah-beyazlıların yaptığı teklif de ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki haberlere göre Beşiktaşlı idarecilerin, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki sol beke imza parası olmaksızın 500 bin avro + bonuslar karşılığı 1+1 senelik teklifte bulunduğu ifade edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi.

Nagatomo, Türkiye'de kalma seçeneğini de düşünürken, İtalya konusunda ise sonuca varamamıştı. Bir diğer ihtimal de ülkesine geri dönmek olarak duruyor.