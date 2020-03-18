NASA'dan Hasankeyf makalesi ve uzaydan fotoğraf

18 Mart 2020 Çarşamba, 15:56

NASA, Hasankeyf'in 22 Şubat 2019 ile 12 Mart 2020 tarihlerinde uzaydan çekilen iki fotoğrafı ile birlikte dün bir makale yayımladı. Makalede, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bahsedilen Hasankeyf'in, 12 bin yılda 20'den fazla kültüre ev sahipliği yaptığı anımsatıldı. Hasankeyf'te ilk yerleşimin kayaların oyularak oluşturulan mağaralarla olduğu belirtilen makalede, tarihi ilçede Romalıların da kale inşa ettiğini yazdı.

SADECE YÜZDE 1.5

İpek Yolu'ndaki ticaret güzergahında da olduğu ifade edilen Hasankeyf'in geçmişteki kültürlere ait kalıntıları binlerce yıl koruduğu ama binlerce mağara ve yüzlerce tarihi eserin yakında su altında kalacağı açıklandı. Makalede, Hasankeyf'i boğmakla tehdit ettiğini belirtilen Ilısu Barajının, Türkiye'nin toplam enerji üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 1.5'ini sağlamayı beklendiğini de vurguladı. Makalede ayrıca Temmuz 2019'da su tutmaya başlayan Ilısu Barajın 70 binden fazla insanı da yerinden edeceği belirtildi.

22 Şubat 2019



12 Mart 2020



Makaleye ulaşmak için tıklayınız