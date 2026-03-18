Özgür Özel’den Gürlek’e “MESA” belgesi: Taksit senedini paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait olduğunu öne sürdüğü taşınmazlara ilişkin yeni bir belge açıkladı. Saraçhane’de konuşan Özel, Gürlek’in daha önce reddettiği Mesa Evleri’ne dair ödeme planını kamuoyuyla paylaştı.

Özel, bir gün önce 12 taşınmaz açıkladıklarını hatırlatarak, Gürlek’in ise yalnızca 4 taşınmaz beyan ettiğini söyledi. “Dün söylediğimiz MESA İstanbul evlerinde bugün ‘bende yok’ diyorsun” diyen Özel, söz konusu konuta ait ödeme çizelgesini “Mesa’nın resmi evrakı” olarak basına sundu.

Açıklamasında Gürlek’in mal varlığına ilişkin iddiaları yineleyen Özel, “19 yıl devlet memurluğu yapmış bir kişinin toplam maaşıyla elde edemeyeceği büyüklükte, 452 milyon liralık taşınmazlar ortaya çıktı” dedi. Özel, paylaştıkları belgelerin ID numaraları üzerinden doğrulanabileceğini savunarak, “Hiçbirine yanıt veremedi” ifadelerini kullandı.

Gürlek’in yalnızca dört taşınmazı olduğunu açıklamasına da tepki gösteren Özel, bu taşınmazların üçüne ait alım işlemlerinin yeni olduğuna dikkat çekti. Özel ayrıca, Avcılar Ispartakule’deki bir projeye ilişkin 2024 yılında emlak bildirimi yapıldığını ve vergi ödendiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulunan Özel, “E-devlette tüm taşınmazları açıklayın, mal beyanını kamuoyuyla paylaşın” dedi.