CHP'den büyük Saraçhane mitingi: Binler alana akın etti!

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun yıl dönümünde Saraçhane’de yapılacak büyük miting için yurttaşlar alanda seslerini yükseltiyor...

20.30 | ARZU ÇERKEZOĞLU: SEÇİLMİŞLERİ SERBEST BIRAKIN

Kürsüden yurttaşlara seslenen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bugün bir kez daha haklarımız için buradayız. İstiyorlar ki, işçiler sesini çıkarmasın verilenle yetinsin. Emekliler itiraz etmesin. Pazar artıklarıyla ölümü beklesin istiyorlar. İstiyorlar ki o barikatları yıkıp gelen gençler bu ülkede hayal kurmasın. İstiyorlar ki eşitlik demesin, adalet, özgürlük demesin! Seçme ve seçilme hakkımızı elimizden alanlar bizim hak arama özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışıyorlar, ‘hayır’ deme hakkımızı da elimizden almaya çalışıyorlar. Buna izin verecek miyiz! Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Seçilmişleri serbest bırakın!" dedi.

20.15 | ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KÜRSÜDEN SESLENDİ: BAŞARAMAYACAKSINIZ

Kürsüye daha sonra yine öğrencileri temsilen İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Selinay Uzuntelli çıktı. Uzuntelli burada yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an arkadaşlarım 19 Mart'ta olduğu gibi esnaf yemekhanesi önünde buluşup önce Beyazıt ana kapıya, oradan da buraya yönelmiş durumdalar. Yoldalar, buraya geliyorlar. Selam olsun 19 Mart'ı yaratanlara! Selam olsun cesaret fişeğini çakanlara! Ve bugün de aynı iradeyi gösterenlere... Selam olsun meydanları dolduran milyonlara!

Bir yıl önce, bugün, burada önce bir diploma iptaline, esasında ise geleceğimizi çalanlara karşı ayağa kalkmıştık. Karşımızda duran o barikatları yıkıp geçmiştik ve işte o an sadece o barikatları değil, bu memleketteki tüm korku duvarlarını da yerle bir ettik. Binlerce öğrenci Beyazıt'tan Saraçhane'ye aktık, geldik. On binler olduk, yüz binler olduk ve hep birlikte haykırdık: "Hükümet istifa!" dedik. Eşit, özgür, demokratik bir ülke, insanca bir yaşam istiyoruz dedik.

Peki, bugün taleplerimiz değişti mi? Üniversite öğrencileri çalışmadan okuyabiliyor mu? Barınabiliyor mu? İnsanca yaşayabiliyor mu? Siyasi tutsaklar serbest kaldı mı? Kayyumlar geri çekildi mi? Hayır, bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Kampüslerde adeta OHAL uygulanıyor. Kampüslerde polis var, YÖK var, soruşturmalar var. Kulüpler kapatılıyor, topluluklar dağıtılıyor. Bir yıl geçti ama bizleri hala cezalandırmaya çalışıyorlar. Hacettepe'de sıra arkadaşlarımıza 3 yıla kadar uzaklaştırma isteniyor. Kocaeli'nde arkadaşlarımız yurtlarından atılıyor. İzmir'de arkadaşlarımız aylar sonra 19 Mart davasından tutuklanıyor.

Ve bu tablo sadece üniversitelerle sınırlı değil. Bugün liseliler MESEM programıyla patronlara ucuz iş gücü yapılıyor. 14-15 yaşındaki çocuklar iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor.

Bizler yoksulluğa mahkum edilirken, emperyalistlerin savaşları için kaynak bol; geleceğimizden çalınan para silahlara aktarılıyor. Tüm bu baskılara karşı itiraz edenler yargı sopasıyla susturulmak isteniyor. İşçinin, kopan kolunun hesabını sorduğu için sendikacı Mehmet Türkmen gibi tutuklanıyor.

Tüm bu saldırılar, ülkenin dört bir yanında bir araya gelen, itiraz eden her kesime yöneliyor. Çünkü korkuyorlar! Çünkü biliyorlar; biz örgütlenirsek bu düzen yıkılır! Mücadelemiz birleşirse bu düzen değişir! Bizi bölmek, yalnızlaştırmak, susturmak istemelerinin sebebi işte tam da bu.

Ama buradan bir yıl sonra bir kez daha söylüyoruz: Başaramayacaksınız! Biz 19 Mart'ta örgütlenmeyi öğrendik. Birlikte karar almayı öğrendik. Birlikte mücadele etmeyi ve dayanışmayı öğrendik. Bulunduğumuz her alanı direniş alanına çevirmeyi öğrendik.

Ve bunu yalnız yapmayacağız. Nasıl ki tüm bu saldırılar kadınları, işçileri ve gençleri aynı hedef tahtasına koyuyorsa, o zaman bu mücadelede işçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin ortak mücadelesi olacak. Bizleri soruşturmalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla korkutmak isteyenler şunu bilsin: Ne biz susacağız, ne bu mücadele duracak, ne de bu ses kısılacak!"

19.30 | KİTLE ALANA AKIN EDİYOR...

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun yıl dönümünde Saraçhane’de yapılacak büyük miting için yurttaşlar alanda toplanmaya başladı.

Çevre iller ve ilçelerden katılımın gerçekleştiği büyük miting programı başlamadan Saraçhane ve çevresinde hareketlilik dikkat çekti, kalabalığın da giderek arttığı gözlemlendi.

Parti yönetimi ve il örgütleri, günlerdir yaptıkları çağrılarla yurttaşları Saraçhane’ye davet etmişti.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda da katılımın yüksek olacağına dair mesajlar öne çıkmıştı. Parti yönetimi, mitingin “demokrasi ve adalet” vurgusuyla yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan üniversite öğrencileri de Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi, üniversiteliler burada basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından öğrenciler de Saraçhane'ye doğru hareket etti.

