Gürlek tartışmasında yeni detay: Proje sahipleri ‘müşterimiz’ demiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ait olduğunu öne sürdüğü konuta ilişkin taksit senedini kamuoyuyla paylaşmasının ardından yeni bir detay ortaya çıktı.

Özel’in açıkladığı belgede yer alan konut projesinin sahiplerinin daha önce yaptığı bir açıklamada, Gürlek için ‘müşterimiz’ dediği açıklama ortaya çıktı.

Tema İstanbul 2 projesinin ortakları Mesa, Artaş, Kantur ve Akdaş tarafından 25 Aralık 2025’te yapılan açıklamada, Akın Gürlek’in projeden bir daire satın aldığı doğrulandı. Açıklamada, “Sayın Akın Gürlek, diğer tüm müşterilerimiz gibi projemizden bir adet daire satın almıştır. Kendisine uygulanan satış fiyatı, herhangi bir müşterimize uygulanan fiyatlardan farklı olmayıp, iki yıl önce geçerli olan satış fiyatları üzerinden işlem gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÖZEL TAKSİT BELGESİNİ PAYLAŞMIŞTI

Özgür Özel ise Gürlek’in daha önce söz konusu konuta ilişkin iddiaları reddetmesi üzerine, Gürlek adına düzenlenmiş bir taksit senedini paylaşmıştı. Senede göre Gürlek’in 2024 yılında İstanbul’da yaklaşık 9 milyon lira değerinde bir konutun taksitleri sıralanmıştı.