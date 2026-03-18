Özgür Özel'den Akın Gürlek'e yanıt: 'Şantajı itiraf ediyor' dedi, o konuşmayı paylaştı

18.03.2026 14:42:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisiyle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek üzerinden ortaya attığı iddialara ilişkin "Bana atmaya kalktığı iftiraya cevabı, beş ay önce verdim" diyerek 5 ay önce İstanbul'daki bir mitingde yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bugün yaptığı basın açıklamasında kendisiyle ilgili ortaya attığı "rüşvet" iddiasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden Bakan Akın Gürlek'e yanıt veren Özel, Gürlek için "Nasıl bir korku, nasıl bir paniğin içine düşmüşse artık… Sözde 'Adalet' bakanı, devam eden İBB davasıyla ilgili hüküm veriyor. Muhittin Böcek’e iftiracı ol diye teklif, baskı, şantaj yaptığını kendi itiraf ediyor. Belgelere cevap verirken e-devletten aktif-pasif taşınmazları göstermek yerine, hızla sattıklarını gizlemeye kalkıyor" dedi. 

Özel, sözlerinin devamında, "Ben o cevabı 5 ay önce verdim" diyerek, 20 Ekim 2025 tarihli İstanbul'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

"AHLAKSIZ TEKLİF SUNANLARI ALLAH'A ŞİKAYET EDİYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Milleti siyasetle ikna edemeyince döndüler bu yargı kollarını kurdular. Bu yargı kolları dört bir yandan üstümüze gidiyor. Dediler ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Muhittin Böcek neyi itiraf edecek? Muhittin Böcek açıklama yaptı dedi ki günde 14 tane ilaç içiyorum. Sürekli yaşamsal güçlükler çekiyorum. Covid'de 120 gün yoğun bakımda yattı, 104 gün entübe kaldı. Bu kişi canıyla uğraşıyor. Utanmadan iftira atıyorlar. Açıklama yaptı ama sonra bir öğrendik ki bu Ak Toroslar çetesi oraya kadar hem de dün basına itirafçı olacaklar diye sızdıran da buradakiler. Oradaki başsavcının haberi bile yok. Buradan Muhittin Böcek'e adam yolluyorlar. CHP'ye iftira at diyorlar. Sen bunları söyle CHP'yi kirlet diyorlar. Biz onun peşini bırakmıyoruz ya onlar da buradan Antalya'ya hamle yapıyorlar. Muhittin Bey getirilen iftiranamenin altına yazmış 'Mevcut belediye başkanıydım. Adaylığımdan daha doğal bir şey yoktu. Partim ankete baktı. Kararını verdi, beni aday yaptı. Kimseye iftira atamam. Sağlığım el vermiyor ama bu dediğinize de ahlakım elvermiyor.' Muhittin Bey'e bu ahlaksız teklifi sunanları Allah'a şikayet ediyorum. Millete şikayet ediyorum. Onların hakkını ilk seçimde göreceğinizi bunların defterini düreceğinizi yürekten biliyorum."

 

CHP Sözcüsü Emre'den Bakan Gürlek'e yanıt: 'Algı yönetmek yerine ID numaralarını kameralar karşısında sisteme girin' CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına, "Algı yönetmek yerine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açıkladığı ID numaralarını, kameralar karşısında sisteme girerek açıklamanızı bekliyoruz" yanıtını verdi.
Akın Gürlek'ten Özel'e bir yanıt daha: '4 taşınmazım var, Özel'in son dakika çırpınışları' CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "mal varlığı" iddiasına bir kez daha yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 tane taşınmazı olduğunu iddia etti. "Özel'in son dakika çırpınışları" diyen Gürlek, Özel hakkında dava açacağını açıkladı.
CHP'li Çiftci'den, Ömer Çelik'e 'Akın Gürlek' yanıtı: 'Gerçeğin hesabını sormak fiilen imkansızlaştırdı' CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki mal varlığı açıklamalarının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Belgesi varsa yargıya gitsin" şeklindeki ifadelerine CHP'den yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, iddiaları resmi makamlara birçok kez taşıdıklarını belirterek " Baktık ki yargıya giderek, yargıyı kilitleyenlerden bu gerçeğin hesabını sormak fiilen imkansızlaştırdı; Genel Başkanımız da bu durumu halka götürdü ki kararı milletimiz versin" dedi.