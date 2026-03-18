Özgür Özel'den Akın Gürlek'e yanıt: 'Şantajı itiraf ediyor' dedi, o konuşmayı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bugün yaptığı basın açıklamasında kendisiyle ilgili ortaya attığı "rüşvet" iddiasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden Bakan Akın Gürlek'e yanıt veren Özel, Gürlek için "Nasıl bir korku, nasıl bir paniğin içine düşmüşse artık… Sözde 'Adalet' bakanı, devam eden İBB davasıyla ilgili hüküm veriyor. Muhittin Böcek’e iftiracı ol diye teklif, baskı, şantaj yaptığını kendi itiraf ediyor. Belgelere cevap verirken e-devletten aktif-pasif taşınmazları göstermek yerine, hızla sattıklarını gizlemeye kalkıyor" dedi.

Özel, sözlerinin devamında, "Ben o cevabı 5 ay önce verdim" diyerek, 20 Ekim 2025 tarihli İstanbul'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

"AHLAKSIZ TEKLİF SUNANLARI ALLAH'A ŞİKAYET EDİYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milleti siyasetle ikna edemeyince döndüler bu yargı kollarını kurdular. Bu yargı kolları dört bir yandan üstümüze gidiyor. Dediler ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Muhittin Böcek neyi itiraf edecek? Muhittin Böcek açıklama yaptı dedi ki günde 14 tane ilaç içiyorum. Sürekli yaşamsal güçlükler çekiyorum. Covid'de 120 gün yoğun bakımda yattı, 104 gün entübe kaldı. Bu kişi canıyla uğraşıyor. Utanmadan iftira atıyorlar. Açıklama yaptı ama sonra bir öğrendik ki bu Ak Toroslar çetesi oraya kadar hem de dün basına itirafçı olacaklar diye sızdıran da buradakiler. Oradaki başsavcının haberi bile yok. Buradan Muhittin Böcek'e adam yolluyorlar. CHP'ye iftira at diyorlar. Sen bunları söyle CHP'yi kirlet diyorlar. Biz onun peşini bırakmıyoruz ya onlar da buradan Antalya'ya hamle yapıyorlar. Muhittin Bey getirilen iftiranamenin altına yazmış 'Mevcut belediye başkanıydım. Adaylığımdan daha doğal bir şey yoktu. Partim ankete baktı. Kararını verdi, beni aday yaptı. Kimseye iftira atamam. Sağlığım el vermiyor ama bu dediğinize de ahlakım elvermiyor.' Muhittin Bey'e bu ahlaksız teklifi sunanları Allah'a şikayet ediyorum. Millete şikayet ediyorum. Onların hakkını ilk seçimde göreceğinizi bunların defterini düreceğinizi yürekten biliyorum."