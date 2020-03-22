Netflix'ten 100 milyon dolarlık korona desteği
Dünyanın en büyük dijital dizi-film platformu Netflix, Amerika'da Korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık bir yardım fonu oluşturduğunu açıkladı.
Netflix, yeni tip Koronavirüs
(Kovid19) salgını yüzünden işini kaybeden veya kaybedecek olan eğlence sektörü
çalışanları için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturdu.Haberglobal'ın haberine
göre; şirket, başta kendi projelerinde çalışanlar olmak üzere salgında işini
kaybeden, kaybedecek olanlar için 100 milyon dolarlık dev bir fon oluşturdu."Yüzbinlerce
set çalışanı ve oyuncu işsiz kaldı"Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi
Ted Sarandos'un açıklaması şöyle: "Neredeyse tüm dizi ve filmlerin
çekimleri askıya alındı, yüzbinlerce set çalışanı ve oyuncular işsiz kaldı. Çoğu
proje bazlı ve saat başı ücretle iş yapan elektrikçiler, marangozlar, şoförler,
makyaj sanatçıları, kuaförler ve buna benzer pek çok çalışan söz konusu. Bu
insanlar iyi zamanda Netflix'in yanındaydı, biz de bu kötü zamanda onların
yanında olmak istedik. 100 milyon dolarlık bir fon yarattık."
Fonun 85 milyon dolarlık kısmı, Netflix projelerinde çalışan
ekiplere dağıtılacak. Kalan 15 milyon dolarsa sektörün diğer paydaşlarına
ayrıldı. Netflix, sektördeki dernek ve birliklere de ayrıca büyük bağışlar
yapacağını açıkladı. Latin Amerika, Avrupa ve Asya'daki projeler için de fonlar
oluşturulacak.
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