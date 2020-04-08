New York'ta mahkumlar toplu mezar kazarken görüntülendi
ABD’nin New York eyaletindeki Rikers Island Hapishanesi’nde kalan mahkumlar tarafından koronavirüs kurbanlarının gömülmesi için toplu mezar kazıldığı öne sürüldü.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun sözcüsü Avery Cohen koronavirüs salgınına bağlı olarak yaşamını yitirenler için toplu mezar kazıldığı ifadelerini doğruladı.
Birgün'ün haberine göre Cohen, kazılan mezarların, dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınına özgü olmadığını savundu. Cohen, mahkumların yıllardır Hart Adası'nda mezar kazdığını öne sürdü.
ABD basını ise koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin o mezarlara gömülmelerinde bir engel olmadığını yazdı.
New York Post, haberinde kazılara ait drone görüntülerine yer verdi.
ABD’li mahkumların saatlik 6 dolar karşılığında mezar kazım işlerinde çalıştırıldıkları belirtildi.
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