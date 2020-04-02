Ntv muhabiri Korhan Varol taburcu oldu

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede karantina altında olduğu bilinen NTV muhabiri Korhan Varol, sosyal medya hesabından koronavirüsü yendiğini ve taburcu olduğunu açıkladı.

NTV muhabiri Korhan Varol Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"5 günlük mücadelenin sonunda #covid19 pes etti. Taburcu oldum.

Bu kez evde karantinadayim.

Arayan soran, mesaj atan, dua eden, guzel enerji gonderen herkese kucak dolusu sevgiler..."

5 günlük mücadelenin sonunda #covid19 pes etti. Taburcu oldum.

Bu kez evde karantinadayim.

Arayan soran, mesaj atan, dua eden, guzel enerji gonderen herkese kucak dolusu sevgiler... ??#evdekal https://t.co/diEHNWEoaj — Korhan Varol (@korhanvarol) April 2, 2020





NE OLMUŞTU?

NTV muhabiri Korhan Varol, yaptığı açıklamada, "Adı corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım" yazmıştı.

Varol, "Görelim bakalım Covid-19 efendi, hangimiz daha güçlü" diye ifade etmişti.

"DENİZ TÜYSÜZ'ÜN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLULUK BENİM"

Varol, 11 Mart tarihinde NTV Muhabiri Deniz Tüysüz'ün 'suratına hapşırdığını' belirten bir tweet paylaşarak "Dün Deniz Tüysüz'ün yüzüne yüzüne hapşırdım, başına bir sey gelirse sorumluluk benim" ifadesini kullanmıştı.



