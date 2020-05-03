Nurgül Yeşilçay, kadın cinayetlerine dikkat çekti
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Twitter hesabı üzerinden ülkemizde işlenen kadın cinayetlerine dair geçen ayın raporunu paylaştı.
Karantina günlerinde paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çeken ve kendisinden söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu defa kadın cinayetlerine dikkat çekti.
Milyonlarca insanın karantina sebebiyle evinde olmasıyla birlikte aile içinde yaşanan şiddet olaylarının arttığına dair raporlar haber bültenlerinde konuşulurken bununla ilgili bir paylaşım da Nurgül Yeşilçay’dan geldi.
Geçen ay yaşanan kadın cinayetlerine dair bir raporu Twitter hesabından paylaşan Yeşilçay şunları yazdı:
“Şu süreçte gözden kaçmasın! Artarak devam ediyor. Bu ay 20 kadın öldürüldü! Gerçi 40 ama kalan 20’si şüpheli ölüm şimdilik! Nedeni belirlenen 20 kadının 16 sı evinde öldürülmüş! Kadınlarımız dışarda koronayla evde şiddetle mücadele ediyor”
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