Nuri İyem Resim Ödülü iptal edildi
Evin Sanat Galerisi tarafından, 2006 yılından bu yana düzenlenen ödül, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl verilmeyecek
Evin Sanat Galerisi, 2006 yılından beri Nuri İyem’i anmak ve Türkiye’nin her noktasındaki genç ressamları desteklemek amacıyla düzenlediği 2020 Nuri İyem Resim Ödülü organizasyonunu Covid-19 salgını nedeniyle iptal ettiğini ve ödülü konu alan bir yayının hazırlandığını duyurdu.
Galeri, “Ödülün iptali sebebiyle bir tarafımız buruk. Ancak ödülün tarihine ve geleceğine duyduğumuz saygıyla, tekrardan sizlerle buluşacağımız güzel günleri heyecanla bekliyoruz. Ödülün Türkiye’nin sanat tarihindeki önemini anlatmak ve verilmesinde emeği geçen dostlarla kurul üyelerinin birlikte muhakeme yapmasını sağlamak amacıyla Nuri İyem Resim Ödülü’nü konu alan özel bir yayını yıl içinde sanatseverlerle paylaşacağız” açıklamasını yaptı.
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