O kulüp başkanı kim?

09 Mart 2020 Pazartesi, 12:15





Trabzonspor, Gaziantep beraberliği sonrası zehir zemberek bir açıklama yapmış ve maçı yöneten hakem Halis Özkahya'nın bir kulüp başkanı ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

Trabzonspor Kulübü'nün bildirisinde, "2012 yılında Halis Özkahya'nın Güneydoğu Anadolu'dan Yalova'ya tayin ettirildiği" savlanmıştı.

Futbol dünyası, o ismin kim olduğu konusunda belirsizlik yaşarken, ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göksel Gümüşdağ ismini dolaylı olarak ortaya attı.

İşte Dilmen'in NTV'deki açıklamaları:

"Trabzonspor şampiyonluğu favorisi, şampiyon olurlarsa helal olsun. Beşiktaş'a karşı kötü oynuyorsun Gaziantep FK'ya takılıyorsun ve son haftalarda oyun olarak sıkıntıların var, bir maçta hakem haata yapınca hemen yakınmayacaksınız. Hakem tabii ki hata yapmayacak ama açıklamayı çok sert buluyorum.

Trabzonspor'un sayılmayan golünden önce %51 faul fibi geldi bana. Pozisyon gri. Fenerbahçe sırasını savdı, şimdi Trabzonspor konuşuyor, sonra başkası konuşacak. Trabzonspor'un açıklaması aşırı sert. Göksel Gümüşdağ'ı söylüyorlar ama isim vermiyorlar. Geçen hafta da Ahmet Ağaoğlu bir şey dedi, 'Rıdvan Dilmen'e söylüyor' dediler. Ancak Ahmet Ağaoğlu aradı ve 'Sana bir şey demedim hocam' diye belirtti. Neden kimse isim vermiyor? Limit artışını kim istedi, herkes biliyor ama kimse isim vermiyor. Geçen sene Abdurrahim Albayrak'ın 'Kimi şampiyon yapacaklarsa söylesinler' dediğini herkes biliyor. Ancak çıkıp söylesinler, isim versinler."